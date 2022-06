Ghinioanele se țin lanț de naționala de fotbal a Bulgariei. După umilința din meciul tur cu Georgia, 2-5 și remiza cu Gibraltar, bulgarii se pregătesc de returul cu Georgia, însă au trecut prin clipe de coșmar vineri seară.

Naționala a aterizat vineri seară în Tbilisi, iar la aeroport, jucătorii și membrii din staff-ul tehnic au fost împărțiți în două autocare, care au plecat spre hotel. Cele două autocare rulau cu viteză mare, conform sportal.bg.

La un moment dat, șoferul autocarului care se afla în față a frânat brusc, pentru a evita coliziunea cu un alt autovehicul, moment în care cel din spate, care nu a avut timp să frâneze, a intrat în el. Accidentul a fost grav, autocarele fiind serios avariate, iar unul dintre jucătorii bulgari a fost răniți.

Todor Nedelev, fotbalistul lui Botev Plovdiv, a fost rănit în accident și transportat de urgență la spitalul din capitala Georgiei, suferind tăieturi la față și mâini, provocate de geamurile sparte ale mașinii.

The scene of the accident. pic.twitter.com/uZakp4C7L6