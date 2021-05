AC Milan si-a prezentat noul echipament! Cum va arata tricoul imbracat de Ibrahimovic in urmatorul sezon

Rossonerii si-au prezentat echipamentele de anul viitor.

Milanezii au reusit sa castige cu scorul de 3-0 impotriva lui Juventus si mentin lupta pentru locurile ce duc in Champions League.

Zlatan Ibrahimovic, Franck Kessie si Sandro Tonali au facut parte din prezentarea noilor echipamente furnizate de Puma pentru urmatorul sezon al lui AC Milan.

Echipa condusa de Stefano Pioli are 70 de puncte si este pe locul trei in Seria A, la egalitate de puncte cu locul doi, ocupat de Atalanta. Napoli este pe ultima pozitie care duce in grupele Champions League, cu 70 de puncte adunate.

Zlatan Ibrahimovic a suferit o accidentare la genunchi si va lipsi pana la ultimul meci din acest sezon, totusi suedezul si-a prelungit contractul pana in iunie 2021.