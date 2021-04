Zlatan risca sa fie suspendat dupa ce a incalcat regulile FIFA! Ce a facut suedezul si care este pozitia Federatiei din Suedia

Non-conformistul Zlatan are din nou probleme, de data aceasta cu FIFA.

Revenit la nationala Suediei la 39 de ani, dupa o pauza de mai multi ani, Zlatan a incalcat regulile FIFA in privinta legaturilor fotbalistiilor cu companiile care se ocupa cu jocuri de noroc, iar acum forul continental investigheaza problema, dupa cum anunta SportBladet.

Suedezul se poate alege cu o amenda uriasa, la nivelul a catorva milioane de euro, iar acum se pare ca Federatia Suedeza de fotbal anunta ca era constienta de problema, un alt lucru grav in eventuala ancheta. Se pare ca Zlatan este si principala imagine a companiei, dar si unul dintre actionar, lucru inter clar de FIFA.

Atacantul are un sezon exceptional la 39 de ani in Serie A, iar forma sportiva este cel mai important lucru pentru fanii sai, dupa ce acesta a reusit 15 goluri si doua pase de gol in cele 17 partide jucate pana in acest moment al sezonului. Milan se afla pe locul 2, la 11 puncte distanta de liderul Inter, care a reusit sa-si creeze un avans destul de mare fata de rivali, dupa ce echipa condusa de Stefano Pioli a fost lider pentru mare parte din actulul sezon.