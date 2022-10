Gonzalo Higuain, atacantul argentinian de la Inter Miami, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că se va retrage din activitatea competiţională la finalul sezonului 2022. Higuain a luat decizia ca la 34 de ani, odată cu încheierea sezonului 2022 în MLS, să îşi ia adio de la fotbalul profesionist.

Gonzalo Higuain a jucat în carieră pentru River Plate, Real Madrid, Juventus Torino, Napoli, Chelsea şi AC Milan. Este internaţional argentinian (75 de selecţii şi 31 de goluri) şi a evoluat la trei turnee finale de Campionat Mondial (2010, 2014, 2018).

În actualul sezon, Higuain a jucat 26 de partide şi a înscris 14 goluri pentru echipa sa, Inter Miami.

Gonzalo Higuaín announces he will retire at the end of the 2022 MLS season.

