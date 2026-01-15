Ajuns la 32 de ani și șase luni, Loris Karius încearcă să își relanseze cariera la echipa cu care a semnat în urmă cu jumătate de sezon. Portarul s-a înțeles, în vara lui 2025, cu Schalke 04, care se afla într-o perioadă dificilă în al doilea eșalon al fotbalului din Germania.
Loris Karius intrase într-un con de umbră de câțiva ani.
Ajuns la 32 de ani și șase luni, Loris Karius încearcă să își relanseze cariera la echipa cu care a semnat în urmă cu jumătate de sezon. Portarul s-a înțeles, în vara lui 2025, cu Schalke 04, care se afla într-o perioadă dificilă în al doilea eșalon al fotbalului din Germania.
După ce a fost eliberat de contract de Newcastle și a avut o perioadă de inactivitate, în care s-a dedicat muzicii, Karius a decis să revină pe teren. Până în vară, portarul german nu a avut o evoluție remarcabilă la Newcastle, unde a jucat doar două meciuri în două sezoane.
Loris Karius, pe locul 1 cu Schalke 04 în Bundesliga 2
Se pare că și-a găsit ritmul în Germania, pentru că în această stagiune a adunat, deja, 18 meciuri, 17 în campionat și o confruntare în Cupa Germaniei. A încasat, în total, 14 goluri, dar a închis definitiv poarta în nouă partide, toate în campionatul diviziei secunde a Germaniei!
Cu el în poartă, Schalke 04 este pe locul 1 în campionat, cu 37 de puncte adunate în 17 meciuri, dar la numai trei puncte de locul 2, SV Elversberg. De altfel, locurile 3 și 4 sunt și ele aproape, la numai patru puncte, Darmstadt și Paderborn.
Loris Karius vrea să își relanseze cariera
Portarul Loris Karius a greșit, în urmă cu ani buni, la două goluri în partida Real Madrid – Liverpool (scor 3-1), în finala UEFA Champions League a sezonului 2017-2018, iar de atunci cariera sa a luat-o în jos.
Neamțul Karius și-a făcut junioratul la SG Mettenberg, SSV Ulm, VfB Stuttgard, Manchester City și a evoluat de-a lungul careirei sale fotbalistice la echipe precum Stuttgart U17, Manchester City U18, FSV Mainz, Liverpool, Besiktas, Union Berlin și Newcastle.
Cele mai multe apariții le-a bifat la Mainz, 96, unde a încasat 124 de goluri și a reușit să blocheze cu succes poarta în 32 de meciuri. Aproximativ 8500 de minute a petrecut Loris Karius în echipamentul clubului la FSV Mainz.
