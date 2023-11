A refuzat să-l jefuiască pe Messi, după ce i-a spart locuința lui Ronaldo: „Nu am vrut să fur din respect!”

Furturile și jafurile din casele vedetelor din fotbal par să devină tot mai frecvente și mai periculoase. Ultima pe lista hoților a fost familia lui Sergio Ramos, care a trecut printr-un astfel de incident recent.

Hoțul, cunoscut sub numele de 'Alberto', a povestit despre furturile de la casele lui Karim Benzema, Cristiano Ronaldo și Johan Cruyff. „Am încercat să-l jefuim pe Benzema într-o ocazie în care nu l-a găsit acasă. Am urmărit și furtul de la Cristiano din Madeira, dar prada nu era interesantă”.

În 2012, casa lui Johan Cruyff a fost jefuită. Alberto susține că a sustras 20.000 de euro din casa fostului mare antrenor.

Alberto a refuzat să-i spargă locuința lui Messi

Deși a dat multe spargeri în viața sa, Alberto a dezvăluit că a refuzat în multe rânduri să dea unele sparge, ba chiar i-a oprit pe alții să pătrundă în casa lui Lionel Messi, motivând că a decis să facă acest lucru din respect pentru Messi, subliniind că îl respectă și îl consideră un prieten.

„Acum câteva luni, cred că era acum aproape un an, alți oameni s-au oferit să jefuiască casa părinților lui Messi, familia Messi. Messi era deja în Paris. Am mers să văd locația, pentru că îl cunosc foarte bine și cunosc foarte bine zona, dar am decis să nu o fac, din respect pentru el, pentru că îl iubesc, punct”, a spus Alberto pentru 'El Español'.

Alberto a mai susținut că în momentul de față coordonează peste 100 de persoane care „depind de el sau îi cer permisiune și informații pentru a comite anumite furturi”.