Leo Messi și-a amintit de meciul cu Olanda de la Mondial și a explicat ieșirile nervoase + episodul cu 'bobo' Weghorst 

Naționala Argentinei a avut un parcurs spectaculos la Mondialul din Qatar, pe care l-a început cu o înfrângere în fața Arabiei Saudite. Leo Messi și coechipierii au reușit însă să se impună în toate partidele ce au urmat și să câștige titlul mult visat, după o finală de senzație în fața campioanei din 2018, Franța.

Argentinienii au fost și în centrul atenției, în special după meciul cu Olanda din sferturile de finală, decis la loviturile de departajare, după multe momente tensionate petrecute pe durata partidei. Leo Messi a avut o ieșire nervoasă la adresa selecționerului Louis van Gaal, bucurându-se ostentativ în fața lui după ce a marcat golul de 2-0, în minutul 73.

Wout Weghorst a trimis meciul în prelungiri cu o „dublă” în mai puțin de 10 minute, însă Argentina s-a impus datorită lui Emiliano Martinez, extrem de inspirat în poartă. La final, Messi a avut reacții acide la adresa selecționerului Olandei, dar și o răbufnire spre Weghorst, căruia i-a strigat „La ce te uiți, prostule?” în timpul interviului, după de fotbalistul olandez încercase să îl salute, iar el l-a ignorat.

La aproape un an, fără o lună, de la acel meci, Leo Messi (36 ani), a vorbit într-un interviu pentru L'Equipe despre acea partidă.

„Înainte de meci au început să facă declarații publice și să provoace tensiuni între noi, în special antrenorul Van Gaal și jucătorul care a apărut la conferință înainte de meci (n.r. Memphis Depay). În meci, s-au comportat într-un mod ciudat și incorect, în special la loviturile de departajare.

După meci au vrut să o facă pe Argentina să pară personajul negativ al poveștii. S-au întâmplat multe lucruri și în momente de tensiune, toată lumea se comportă diferit”, a declarat Leo Messi în L'Equipe.

Întrebat despre momentul cu Weghorst, Leo Messi a răspuns la fel de tranșant. „Asta are legătură cu ce s-a întâmplat înainte și în timpul meciului. Au vorbit foarte mult. Recunosc că nu mi-a plăcut să mă văd în ipostazele alea, însă au fost momente tensionate și orice s-ar fi putut întâmpla”.

????⚔️???????? Messi talks about the actions in the World Cup against the Netherlands:

“Before the match, they started making statements publicly and causing friction among us, especially the coach Van Gaal and the player who appeared in the conference before the match. In the match,… pic.twitter.com/YrY8RDy5m9