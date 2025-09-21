Într-un interviu acordat pentru BILD, jucătoarea a explicat cum s-a adaptat la fotbalul american și a povestit trauma prin care a trecut după ce a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal feminin, în meciul cu Franța.

Atunci, Hendrich a fost acuzată că a tras-o de păr pe Mbock Bathy în timpul unei faze fixe.

”Din partea echipei mele, a prietenilor și chiar a familiei, am primit doar susținere, iar toți au fost alături de mine. Însă din exterior a venit multă ostilitate.

Oameni complet necunoscuți îmi trimiteau mesaje private pe Instagram. Cel mai absurd a fost să fiu acuzată de rasism, ceea ce, desigur, nu este adevărat.

Te întrebi cum le poate trece oamenilor așa ceva prin minte. Cel mai revoltător a fost că mi s-a cerut să mă sinucid”, a povestit Hendrich.

Jucătoarea germană a explicat ce a dus la eliminarea sa din acel meci: ”A fost o situație nefericită. Încerc să păstrez contactul cu adversara mea, dar nu mă uit la ea, ci la minge. Fac un gest rapid pentru a o agăța, așa cum se întâmplă mereu la fazele fixe.

Dar apoi îmi dau seama că m-am agățat de ceva și încerc să-mi retrag mâna. Am realizat abia mult mai târziu că era părul ei. A fost o situație absurdă. Nu a fost niciodată intenționat. De ce i-aș trage părul intenționat, după doar 13 minute? Nu are niciun sens”.

Hendrich: ”În America avem întotdeauna securitate!”

În final, Kathy Hendrich a explicat cum a fost trecerea la fotbalul din America: ”Avem întotdeauna securitate. Tot ce este în jurul nostru este controlat. Fanii nu au nicio șansă să se apropie de noi, jucătorii. Mulțimea este mai gălăgioasă și mai emoțională decât în Germania. Deoarece țara este atât de mare, de obicei ajungem cu două sau trei zile înainte de un meci, ca să ne obișnuim cu fusul orar sau cu vremea. Și avem multă libertate; de exemplu, putem ieși să mâncăm singuri înainte de meciuri”.

