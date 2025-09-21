GALERIE FOTO A fost acuzată că și-a agresat o adversară și dezvăluie: ”Mi s-a cerut să mă sinucid!”

A fost acuzată că și-a agresat o adversară și dezvăluie: &rdquo;Mi s-a cerut să mă sinucid!&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În vârstă de 33 de ani, Kathy Hendrich a părăsit-o în această vară pe Bayern Munchen pentru a semna cu Chicago Stars FC, în NWSL. 

TAGS:
kathy hendrichGermaniaFranta
Din articol

Într-un interviu acordat pentru BILD, jucătoarea a explicat cum s-a adaptat la fotbalul american și a povestit trauma prin care a trecut după ce a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de fotbal feminin, în meciul cu Franța.

Kathy Hendrich: ”Mi s-a cerut să mă sinucid!”

Atunci, Germania a învins Franța la loviturile de departajare, scor 1-1 (6-5 d.l.d.), dar a pierdut în fața Spaniei în semifinale, scor 0-1.

  • Kathy hendrich 10
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Atunci, Hendrich a fost acuzată că a tras-o de păr pe Mbock Bathy în timpul unei faze fixe.

Din partea echipei mele, a prietenilor și chiar a familiei, am primit doar susținere, iar toți au fost alături de mine. Însă din exterior a venit multă ostilitate.

Oameni complet necunoscuți îmi trimiteau mesaje private pe Instagram. Cel mai absurd a fost să fiu acuzată de rasism, ceea ce, desigur, nu este adevărat.

Te întrebi cum le poate trece oamenilor așa ceva prin minte. Cel mai revoltător a fost că mi s-a cerut să mă sinucid”, a povestit Hendrich.

Jucătoarea germană a explicat ce a dus la eliminarea sa din acel meci: ”A fost o situație nefericită. Încerc să păstrez contactul cu adversara mea, dar nu mă uit la ea, ci la minge. Fac un gest rapid pentru a o agăța, așa cum se întâmplă mereu la fazele fixe.

Dar apoi îmi dau seama că m-am agățat de ceva și încerc să-mi retrag mâna. Am realizat abia mult mai târziu că era părul ei. A fost o situație absurdă. Nu a fost niciodată intenționat. De ce i-aș trage părul intenționat, după doar 13 minute? Nu are niciun sens”.

Hendrich: ”În America avem întotdeauna securitate!”

În final, Kathy Hendrich a explicat cum a fost trecerea la fotbalul din America: ”Avem întotdeauna securitate. Tot ce este în jurul nostru este controlat. Fanii nu au nicio șansă să se apropie de noi, jucătorii. Mulțimea este mai gălăgioasă și mai emoțională decât în Germania. Deoarece țara este atât de mare, de obicei ajungem cu două sau trei zile înainte de un meci, ca să ne obișnuim cu fusul orar sau cu vremea. Și avem multă libertate; de exemplu, putem ieși să mâncăm singuri înainte de meciuri”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
Alertă &icirc;n Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
ULTIMELE STIRI
Peluza Nord, &icirc;n război cu oficialii lui Inter Milano! Conducerea, atacată cu vorbele lui Cristi Chivu
Peluza Nord, în război cu oficialii lui Inter Milano! Conducerea, atacată cu vorbele lui Cristi Chivu
Rapid - FC Hermannstadt 0-0, ACUM pe Sport.ro | Sibienii lovesc bara
Rapid - FC Hermannstadt 0-0, ACUM pe Sport.ro | Sibienii lovesc bara
Criza continuă la Petrolul: &rdquo;&Icirc;mi vine să pl&acirc;ng! Mi-e rușine să ies pe stradă&rdquo;
Criza continuă la Petrolul: ”Îmi vine să plâng! Mi-e rușine să ies pe stradă”
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! Semnează cu un club din Rom&acirc;nia
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! Semnează cu un club din România
Bucurie amară &icirc;n Gruia! Biliboc a dat un super gol, dar discursul său de la final spune totul despre criza de la CFR
Bucurie amară în Gruia! Biliboc a dat un super gol, dar discursul său de la final spune totul despre criza de la CFR
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider &icirc;n Grecia!

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider în Grecia!

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica &icirc;n China: 11 = 8 + 4!

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica în China: 11 = 8 + 4!

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Go Ahead Eagles: &rdquo;De ce i-am luat? Ia jucați, mă!&rdquo;

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!”

Cristi Chivu s-a decis &icirc;n cazul lui Lautaro Martinez

Cristi Chivu s-a decis în cazul lui Lautaro Martinez

Reproșul lui Mirel Rădoi după primul eșec al Universității Craiova din acest sezon: &rdquo;Lipsă de responsabilitate!&rdquo;

Reproșul lui Mirel Rădoi după primul eșec al Universității Craiova din acest sezon: ”Lipsă de responsabilitate!”

CITESTE SI
Kim Jong Un, apariție de senzație pe &bdquo;insula comorilor&rdquo;. Liderul nord-coreean, ținută fashion &icirc;n fața supușilor. GALERIE FOTO

stirileprotv Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!