A facut orice pentru victoria finala! Selectionerul Argentinei a dezvaluit ca Messi a jucat accidentat: "E cel mai bun din lume" 

La conferinta de presa care a avut loc dupa partida, selectionerul Argentinei a facut mai multe declaratii, printre care unele legate de starea de sanatate a lui Lionel Messi, marturisind ca in ultimele doua partide a jucat accidentat, avand anumite probleme la muschii inghinali.

"Pentru mine, nimic nu se schimba. Messi este cel mai bun. Ar fi fost la fel si daca nu castigam. I-as intreba pe toti brazilienii daca Messi care trebuia sa castige aceasta cupa pentru a fi cel mai bun", a spus Lionel Scaloni.

???? - Scaloni & Messi breaking down together, they realized their dream! pic.twitter.com/SPdNvxOWK6