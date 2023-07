Baravykas a decis să revină în orașul natal din Lituania, iar fundașul dreapta a fost prezentat oficial la Siauliai FA, ocupanta locului 3 din campionatul intern. Anunțul oficial a venit chiar în ziua în care Farul debutează în preliminariile Champions League contra lui Sheriff Tiraspol.

Rolandas Baravykas a plecat de la Farul și a semnat în Lituania

"Mă bucur să revin acasă, mai ales că aici am crescut. Peste tot e bine, dar nicăieri nu se compară cu acasă. Am discutat de ceva vreme cu conducerea și antrenorul, iar acum am fost primit cu căldură aici", a spus Baravykas, după ce a semnat cu Siauliai FA.

Baravykas, internațional lituanian cu 35 de meciuri și două goluri, a jucat pentru Farul Constanța în a doua parte a sezonului trecut. Fundașul a strâns doar trei apariții sub comanda lui Gică Hagi, acumulând 133 de minute.

În România, lituanianul a mai evoluat pentru UTA Arad și Universitatea Cluj, iar în CV mai are cluburi precum Atlantas, Zalgiris, Nea Salamis și FK Kukesi.

200.000 de euro este cota de piață a lui Baraykas, potrivit Transfermarkt