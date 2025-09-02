Fundașul estonian va face parte din lotul pentru meciul de gală cu Italia, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Deși evoluează în Liga 2 din România, Joonas Tamm rămâne un jucător indispensabil pentru naționala Estoniei. Selecționerul nu a stat pe gânduri și l-a chemat pentru acțiunile din luna septembrie, bazându-se pe experiența sa.



Estonia va înfrunta Italia pe 5 septembrie, într-o partidă contând pentru preliminariile CM 2026, iar pe 9 septembrie va disputa un meci amical împotriva Andorrei.



Om de bază la Sepsi, stâlp în defensiva Estoniei



Transferul la o echipă de eșalon secund nu i-a afectat statutul la nivel internațional. Tamm a demonstrat o formă excelentă la noua sa echipă, Sepsi OSK, pentru care a fost integralist în startul de sezon. Fundașul a jucat în toate cele 5 meciuri posibile din campionat, fiind titular integralist în toate partidele.



Jucătorul evaluat la 500.000 de euro de Transfermarkt este un veteran al primei reprezentative. El a adunat până în prezent 65 de selecții și a reușit să marcheze 4 goluri pentru Estonia.

