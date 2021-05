Zidane a explicat de ce a plecat de la Real: "Am senzatia ca aceste lucruri nu au fost apreciate!" Atac dur la adresa lui Perez 

Zinedine Zidane, unul dintre cei mai apreciati antrenori din istoria lui Real Madrid a parasit echipa.

Decizia lui a fost surprinzatoare, astfel ca, in cursul zilei de luni, Zidane a trimis o scrisoare catre suporterii echipei, prin care isi explica decizia de a pleca. Real a terminat pe locul 2 in La Liga, iar in Champions League s-a oprit in semifinale. Jurnalistii de la Marca au publicat, in aceasta dimineata, scrisoarea lui Zidane.

"Cand am acceptat sa o antrenez din nou pe Real Madrid, in mai 2019, dupa o pauza de 8 luni, am facut-o pentru ca presedintele Florentino Perez mi-a cerut-o si, desigur, pentru ca voi mi-o cereati in fiecare zi. Am petrecut 20 de ani la Madrid si a fost cel mai frumos lucru care s-a intamplat in viata mea. Asta i-o datorez lui Florentino Perez care a pariat pe mine in 2011, care a luptat pentru mine cand unii erau impotriva mea. Ii voi fi mereu recunoscator.

Acum am decis sa plec si vreau sa va explic motivele. Plec, dar nu fug din barca si nici nu sunt satul de antrenorat. Plec pentru ca simt ca clubul nu imi da increderea de care am nevoie, nu imi ofera sprijinul pentru a construi ceva pe termen mediul si lung. stiu ca la un club ca Real Madrid trebuie sa pleci cand nu castigi, dar s-a uitat ceva foarte important. S-a uitat tot ce am construit zi de zi, ce am adus in relatia cu jucatorii si cu cele 150 de persoane care lucreaza in jurul echipei.

Sunt un invingator si ma aflam aici pentru a castiga trofee, dar am senzatia ca aceste lucruri nu au fost apreciate. Ba chiar mi-au fost reprosate. Mi-ar fi placut ca relatia din ultimele luni cu presedintele si cu clubul sa fie diferita fata de cea a altor antrenori. Nu cer tratament preferential, ci doar tinere de minte.

Viata unui antrenor pe banca unui mare club e de doi ani. Ca sa dureze mai mult, relatiile interumane sunt esentiale, mai importate decat banii. Ma durea cand citeam in presa, dupa o infrangere, ca voi fi demis daca nu voi castiga urmatorul meci. Aceste mesaje, date intentionat catre presa, provocau reactii negative in lot, provocau incertitudini si neintelegeri. Noroc ca aveam niste baieti minunati, care erau alaturi de mine si ma salvau prin victorii. Ei credeau in mine si stiau ca eu cred in ei. Nu sunt cel mai bun antrenor din lume, dar sunt capabil sa le dau jucatorilor forta si increderea de care au nevoie, Va asigur ca am dat 100% pentru club", a transmis Zidane.