Rapid își pierde un jucător! I-a fost anunțată plecarea, deși declara că își dorește să rămână în Giulești

Atacantul Daniel Paraschiv a ajuns la Rapid în iarnă, după ce giuleștenii l-au împrumutat de la Real Oviedo, echipă la care a evoluat destul de puțin.

La începutul lunii aprilie, Daniel Paraschiv declara că își dorește să continue în Giulești, chiar dacă nu a exclus posibilitatea unei mutări în străinătate.

Cu toate acestea, conform El Desmarque, Daniel Paraschiv nu va continua la Rapid și se va întoarce în această vară la Real Oviedo, formația de la care este împrumutat, însă acest lucru nu garantează faptul că atacantul va fi păstrat în lotul spaniolilor.

În cazul în care staff-ul tehnic al lui Real Oviedo va decide să se despartă de Paraschiv, atunci, cel mai probabil, Rapid va avea șansa să îl cumpere definitiv pe atacant.

”Vor reveni din împrumut Oier Luengo, Brandon Domingues, Alberto del Moral, Álex Cardero și Daniel Paraschiv, deși va exista o întreagă vară la dispoziție pentru a decide dacă vor fi păstrați în lot sau dacă li se va căuta o nouă destinație”, a scris El Desmarque.