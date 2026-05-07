Municipiul Ploiești se va transforma, în acest weekend, într-o veritabilă scenă urbană, unde motorsportul, energia și lifestyle-ul contemporan se reunesc într-un eveniment de anvergură internațională, prima etapă a Campionatului Național RoDrift, care va aduna la start peste 50 de piloți din Europa de Est, ale căror mașini însumează o putere de peste 30.000 de cai.

Astfel, piloți de top din România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria se aliniază la start, consolidând poziția Ploieștiului ca punct de referință pe harta driftului din această zonă a Europei.

Peste 30.000 de cai putere în Ploiești la prima etapă din Campionatul Național de Drift 2026

Străzile orașului vor deveni o arenă spectaculoasă, în care publicul va trăi fiecare moment la intensitate maximă, putând vedea îndeaproape o competiție ce promite dueluri intense și evoluții memorabile. Este pentru al doilea an consecutive în care RoDrift ajunge la Ploiești, la ediția din weekend fiind așteptați peste 10.000 de spectatori de-a lungul celor două zile.

Mai mult decât o competiție, RoDrift Season Opener 2026, așa cum a fost denumită prima etapă a acestui sezon, propune o experiență completă, în care adrenalina sportului se îmbină cu elemente de lifestyle urban. Publicul va avea acces la un food court dedicat, degustări de vinuri și muzică mixată de DJ Altoo, într-o atmosferă animată de drift show-uri și momente speciale pregătite pe parcursul întregului weekend.

Parada piloților RoDrift va fi completată de o paradă moto, o inițiativă care adaugă spectacol evenimentului, dar transmite și un mesaj important privind siguranța rutieră. Organizatorii și participanții își propun să atragă atenția asupra riscurilor din trafic și să promoveze un comportament responsabil, bazat pe respect reciproc între toți participanții la trafic.

Startul oficial va avea loc vineri seară, începând cu ora 18:00, prin prezentarea piloților și a mașinilor la Shopping City Ploiești, oferind fanilor ocazia de a interacționa direct cu sportivii și de a simți atmosfera competiției înainte de debut.

„Ne dorim ca acest debut de sezon să fie mai mult decât o competiție, să fie o experiență completă pentru public și pentru comunitate. Ploieștiul oferă un cadru perfect pentru un astfel de eveniment urban, iar nivelul piloților din acest an ridică standardul competiției. Va fi un weekend intens, cu multă energie și spectacol automobilistic de top”, a declarat Denis Manea, președintele RoDrift.

Evenimentele principale se vor desfășura sâmbătă și duminică în Piața Eroilor, în fața Primăriei Ploiești, începând cu ora 09:00 în ambele zile. Sâmbătă este ziua dedicată calificărilor, iar duminică au loc battle-urile finale, unde publicul va putea urmări dueluri spectaculoase într-un cadru urban cu totul special.

Biletele sunt disponibile online pe platforma oficială rodrift.ro, iar prețul acestora pornește de la 70 de lei. De asemenea, etapa poate fi urmărită în direct, în format pay per view, pe aceeași platformă.