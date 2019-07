Decizia luata de sotia lui Michael Schumacher i-a scandalizat pe apropiatii pilotului: "Nu poti sa faci asa ceva!" 

Sotia lui Michael Schumacher, Corinna, a interzis vizitele pentru fostul mare pilot.

Corinna Schumacher este extrem de stricta in privinta vizitelor pe care le primeste Michael in casa din Elvetia unde este tratat in continuare, la 5 ani de la teribilul accident de ski. Pe 29 decembrie 2013, Michael Schumacher s-a lovit la cap si a intrat in coma, iar de atunci putine informatii au fost publicate despre el.

Lucas Badoer, fost coleg cu Schumacher la ferrari, spune ca nu a fost primit in vizita. "Doar putini oameni au voie sa-l viziteze pe Schumacher. Sotia sa Corinna decide cine poate sa-l vada". Si Rubens Barichello, cel alaturi de care Schumacher a facut pereche la Schumacher pentru mai multi ani spune ca a incercat fara succes sa-l vada. "Am incercat, dar familia m-a refuzat. Mi-au spus: nu ti-ar face bine nici tie si nici lui", a povestit brazilianul.

Doar Jean Todt, fostul sef al lui Schumacher poate sa-l viziteze, dar nu are voie sa dea prea multe detalii despre starea lui. "Tot ce pot sa spun este ca familia are grija de el, iar el continua sa lupte. Si familia sa lupta pentru el, prietenia noastra e aceeasi, chiar daca nu mai comunicam la fel ca inainte", a spus Todt, care a dezvaluit ca a urmarit o cursa din sezonul trecut de Formula 1 alaturi de Schumacher.

Willi Weber, fostul manager al lui Schumacher, a fost cel mai critic la adresa regimului strict impus de Corinna. "Nu poti sa lasi milioane de fani in suspans. Nu m-a lasat sa-l vad pe Schumacher probabil pentru ca stia ca imi voi da seama imediat ce se intampla", a spus Weber.

Corinna, comunicat rar de ziua lui Schumacher!

La inceputul anului, Michael Schumacher a implinit 50 de ani si 5 ani de la teribilul accident. Corinna a postat un comunicat rar in care a anuntat ca face in continuare tot ce este posibil pentru recuperarea sotului ei. De ziua lui, Schumacher a fost dus intr-o vila de la Mallorca, achizitionata de la presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez.

"Puteti sa fiti siguri ca se afla in cele mai bune maini si ca facem tot ce este omeneste posibil ca sa-l ajutam. Va rog sa intelegeti ca urmam dorinta lui Michael si tinem un subiect atat de sensibil precum sanatatea asa cum a fost mereu, in privat. In acelasi timp, va multumim pentru prietenie si va uram multa sanatate si un 2019 fericit", e mesajul transmis de Corinna Schumacher.

Un documentar despre Michael Schumacher apare in luna decembrie a acestui an.