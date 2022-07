Zhou Guanyu a fost la un pas de o tragedie la cursa de la Marele Premiu de la Silverstone. Pierre Gasly l-a agățat pe George Russel, care a intrat în monopostul chinezului, iar scenele care au urmat au fost terifiante.

Cursa a fost întreruptă pentru aproape o oră, timp în care a fost curățată pista și s-au așteptat vești despre starea de sănătate a pilotului de 23 de ani.

Formula 1 a implementat în 2018 un sistem de protecție al mașinilor, numit Halo, pentru a atenua sau, în cazul lui Guanyu, pentru a reduce la 0 leziunile provocate în urma accidentelor.

Halo este o barieră protectivă, care apără șoferul de resturile zburătoare care pot ajunge în cabina de pilotaj, proiectată special pentru a evita loviturile din zona craniană a conducătorilor.

În urma accidentului cumplit al lui Guanyu, chinezul a postat o poză pe Twitter susținând că Halo i-a salvat viața. Șoferul de F1 a ieșit teafăr și nevătămat din toată situația, datorită sistemului de protecție.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0