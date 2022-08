Un top 3 al celor mai "tari" piloți de Formula 1, care au acumulat cele mai multe victorii la Marele Premiu sună astfel: Lewis Hamilton (103 victorii), Michael Schumacher (91) și Sebastian Vettel (53). Trei piloți excepționali, însă, cine este Lewis Hamilton?

În sezonul său de debut din Formula 1, Hamilton a câștigat Marele Premiu de la Montreal, Gilles Villenueve, din Canada, la vârsta de 22 de ani, după doar șase curse. A urmat încă o victorie în Statele Unite, pe circuitul de la "Indianapolis Motor Speedway" și a încheiat anul cu încă două locuri unu: MP din Ungaria pe 5 august 2007 și MP din Japonia pe 30 septembrie.

Ultimul Grand Prix câștigat de britanic a fost în anul 2021, în Arabia Saudită, iar în același an s-a situat pe a doua poziție în clasament, cu 387.5 puncte acumulate.

Lewis Hamilton a primit titlul de "Sir" în Marea Britanie. În 2009, pilotul a fost numit de Regina Elizabeta a Doua membru al "Celui mai Înalt Ordin", iar Prințul din Țara Galilor i-a dăruit "ordinul cavaleresc", după ce a fost nominalizat în decembrie 2020 la Onorurile Anului Nou.

????️ Arise Sir @LewisHamilton!

The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp