Piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, au completat podiumul. Piastri a declarat la final că ar fi putut să-i pună mai multe probleme lui Verstappen, dar echipa nu a dorit să mai schimbe ordinea pe circuit. Astfel, Norris s-a clasat pe locul 2, iar Piastri pe 3.



Ce au declarat Verstappen, Norris și Piastri după Marele Premiu al Japoniei



Max Verstappen a câștigat pentru a patra oară la rând cursa de la Suzuka. La final, el a lăudat monopostul Red Bull Racing:



"A fost o cursă dificilă. Am forțat după schimbul de pneuri, McLaren m-a întins destul de mult. Astăzi, mașina a fost în forma cea mai bună. Când pleci din pole-position e mai ușor să câștigi această cursă, în Japonia. Suzuka înseamnă mult pentru mine, la asta mă gândeam în ultimele tururi", a declarat Verstappen.



Oscar Piastri spune că soarta cursei a fost decisă ieri, în calificări, când Verstappen a obținut pole-position:



"Soarta mea a fost decisă ieri, în calificări. Azi am fost fericit cu ritmul mașinii, dar poziția de pe care pleci e critică aici, în Suzuka. Cursa s-a decis ieri, în calificări. Sunt mulțumit cu acest podium, avem multe lucruri pozitive cu care plecăm de aici. Pe viitor voi încerca să mă asigur că plec dintr-o poziție mai bună.



Am încercat să intru la boxe în cel mai bun moment, nu am vrut să pun presiune pe Norris sau Verstappen. Voi vorbi cu echipa despre strategie. Nu am discutat prea mult despre schimbarea pozițiilor. Eu aveam un ritm destul de bun, credeam că dacă mi se dă voie o să pot să-l atac pe Max. Dar asta se întâmplă când pleci din spate în cursă. În concluzie, pentru echipă a fost o cursă bună", a spus Oscar Piastri.



Lando Norris spune că Red Bull Racing a avut o prestație peste așteptări: "Cum a spus și Oscar, cursa cred că a fost decisă în calificările de ieri. Am crezut că îl putem prinde pe Verstappen, dar asta nu s-a întâmplat. Obiectivul a fost să obținem cât mai multe puncte aici. Vrem victoria în fiecare weekend, dar Red Bull ne-a surprins aici", a transmis britanicul.

Clasamentul final în Marele Premiu al Japoniei



Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Pierre Gasly (Alpine) Jack Doohan (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Carlos Sainz Jr (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin)



Următoarea cursă va avea loc duminica viitoare, în Bahrain. Singura echipă care nu a punctat până acum în sezonul 2025 este Alpine.