Oscar Piastri, în pole position la Marele Premiu al Qatarului, în faţa lui Lando Norris

Australianul Oscar Piastri (McLaren), al doilea în clasamentul mondial de Formula 1, va pleca din pole position în Marele Premiu al Qatarului, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, în faţa lui Lando Norris, care are prima şansă la titlul mondial duminică.

În campionat, britanicul are un avans de 22 de puncte faţă de australianul care îi este coechipier la McLaren. Diferenţa este de 25 de puncte faţă de olandezul Max Verstappen (Red Bull), al treilea în calificări, scrie news.ro.

