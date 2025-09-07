Max Verstappen, primul în Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Decizie controversată a celor de la McLaren

Verstappen, victorios în Marele Premiu de Formula 1 al Italiei

Verstappen a fost urmat de cele două monoposturi McLaren, conduse de britanicul Lando Norris şi de australianul Oscar Piastri, liderul la zi al Campionatului Mondial.



Monegascul Charles Leclerc a terminat pe locul al patrulea în cursa de casă a echipei Ferrari, celălalt pilot al scuderiei, multiplul campion mondial Lewis Hamilton, clasându-se pe locul al şaselea. Britanicul a încheiat calificările pe locul al cincilea, dar a plecat în cursă de pe 10, din cauza unei penalizări.



Monoposturile Ferrari au evoluat cu un design retro, inspirat din modelul Ferrari 312 T, în semn de omagiu la 50 de ani de la titlul mondial câştigat de austriacul Niki Lauda.

McLaren, decizie controversată. Ce s-a întâmplat la Monza, Marele Premiu de Formula 1 al Italiei



Cursa a fost marcată de o decizie controversată a echipei McLaren, ca Piastri să îi ofere locul al doilea lui Norris, după o intrare la boxe cu probleme.

