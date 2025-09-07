Max Verstappen, primul în Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Decizie controversată a celor de la McLaren

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre de Formula 1, a câştigat Marele Premiu al Italiei, etapa a 16-a a Campionatului Mondial, duminică, la Monza.

Verstappen a fost urmat de cele două monoposturi McLaren, conduse de britanicul Lando Norris şi de australianul Oscar Piastri, liderul la zi al Campionatului Mondial.

Monegascul Charles Leclerc a terminat pe locul al patrulea în cursa de casă a echipei Ferrari, celălalt pilot al scuderiei, multiplul campion mondial Lewis Hamilton, clasându-se pe locul al şaselea. Britanicul a încheiat calificările pe locul al cincilea, dar a plecat în cursă de pe 10, din cauza unei penalizări.

Monoposturile Ferrari au evoluat cu un design retro, inspirat din modelul Ferrari 312 T, în semn de omagiu la 50 de ani de la titlul mondial câştigat de austriacul Niki Lauda.

McLaren, decizie controversată. Ce s-a întâmplat la Monza, Marele Premiu de Formula 1 al Italiei

Cursa a fost marcată de o decizie controversată a echipei McLaren, ca Piastri să îi ofere locul al doilea lui Norris, după o intrare la boxe cu probleme.

Verstappen, care este conştient că un al cincilea titlu consecutiv de campion mondial este destul de improbabil, fiind al treilea în clasamentul piloţilor, a obţinut a 66-a victorie din carieră. El se află acum la 94 de puncte de liderul Piastri.

Verstappen, care a plecat din pole position în cursă, după ce a stabilit un record al pistei de la Monza în calificări, a întrerupt o serie de cinci victorii a echipei McLaren.

Francezii Pierre Gasly (Alpine) şi Isack Hadjar (Racing Bulls) au pornit în cursă de la boxe, după ce au fost nevoit să schimbe motoarele.

Clasamentul mondial al piloţilor

1. Oscar Piastri (Australia) 324 puncte

2. Lando Norris (Marea Britanie) 293

3. Max Verstappen (Olanda) 230

4. George Russell (Marea Britanie) 194

5. Charles Leclerc (Monaco) 163

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 117

7. Alexander Albon (Thailanda) 70

8. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 66

9. Isack Hadjar (Franţa) 38

10. Nico Hulkenberg (Germania) 37

11. Lance Stroll (Canada) 32

12. Fernando Alonso (Spania) 30

13. Esteban Ocon (Franţa) 28

14. Pierre Gasly (Franţa) 20

15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20

16. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 18

17. Oliver Bearman (Marea Britanie) 16

18. Carlos Sainz Jr (Spania) 16

19. Yuki Tsunoda (Japonia) 12

20. Franco Colapinto (Argentina) 0

21. Jack Doohan (Australia) 0


Clasamentul constructorilor

1. McLaren-Mercedes 617 puncte

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams-Mercedes 86

6. Aston Martin-Mercedes 62

7. Racing Bulls-Red Bull 61

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 44

10. Alpine-Renault 20

