Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a dominat cea de-a treia şi ultima sesiune de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurată sâmbătă.



Verstappen, câştigătorul titlului mondial în ultimele patru sezoane, a reuşit cel mai rapid tur de pistă, 1 min 30 sec 148/1000, reuşind să-l devanseze pe australianul Oscar Piastri (McLaren), actualul lider al Campionatului Mondial, cronometrat în 1 min 30 sec 165/1000.



Britanicul George Russell (Mercedes) a fost înregistrat cu cel de-al treilea timp, 1 min 30 sec 197/1000.



Cei trei au fost urmaţi de italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) şi de britanicul Lando Norris (McLaren), ambii având un timp mai slab cu 089/1000 decât Verstappen.



Olandezul, care a fost al treilea în primele două sesiuni de antrenamente libere de vineri, s-a apropiat la 69 de puncte de Piastri în ierarhia generală, după ce a câştigat ultimele două Mari Premii, din Italia şi Azerbaidjan.



Sesiunea de sâmbătă a fost oprită după aproximativ 15 minute, în momentul în care neozeelandezul Liam Lawson (Racing Bulls) a intrat cu monopostul său în barierele de protecţie de pe marginea circuitului, pentru a doua oară în acest weekend.



Tot sâmbătă sunt programate şi calificările pentru Marele Premiu al statului Singapore, a 18-a dintre cele 24 de etape ale sezonului, care va avea loc duminică.

