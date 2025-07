Considerat de mulți inestetic la început, dispozitivul și-a dovedit eficiența în nenumărate rânduri, salvând piloți de la accidentări grave sau chiar de la moarte. Cel mai elocvent exemplu este cel al lui Romain Grosjean, care în 2020, în Bahrain, a scăpat miraculos dintr-un accident înfiorător. "Fără halo, nu aș mai fi fost aici să vorbesc", a recunoscut chiar el.



Moștenirea lui Bianchi trăiește și prin Charles Leclerc. Pilotul de la Ferrari, care i-a fost un prieten extrem de apropiat lui Jules și îl considera un model, a continuat visul pe care l-au împărtășit.



"Din păcate, nu am apucat niciodată să concurăm împreună în Formula 1. Dar amândoi ne-am îndeplinit visul de a ajunge în acest campionat. Sunt sigur că este mândru de mine", a zis Leclerc pentru The New York Times.