Cursa de la Emilia-Romagna va avea loc astăzi, începând cu ora 16:00, ora României. VEZI AICI cum arată grila de start



Piloții Charles Leclerc (27 de ani) și Lewis Hamilton (40 de ani) au ratat calificarea în Q3, la Imola, astfel că vor începe cursa de astăzi de pe pozițiile 11 și 12.



Hamilton și Leclerc, devastați înaintea cursei de la Imola



Monopostul Ferrari a primit mai multe îmbunătățiri în ultima perioadă, dar rezultatele întârzie să apară. Iar acest lucru îi scoate din minți pe Hamilton și Leclerc.



De șapte ori campion mondial, Lewis Hamilton spune că ceilalți piloți au mașini mult mai rapide în acest moment:



"Am avut o zi dificilă în calificări. Sunt frustrat, chiar devastat pentru că nu am ajuns în Q3. Am simțit că mașina a fost îmbunătățită în ultimele zile. Per total, m-am simțit bine la volan. Frânele se comportă bine, avem un echilibru bun.



Dar când am schimbat pneurile, în Q2, totul s-a schimbat. Nu știu din ce motiv, dar nu am mai reușit să prind prea multă viteză. Trebuie să găsim problema, e foarte frustrant. Am un gust amar pentru că este prima mea cursă în Italia, de când am venit la Ferrari.



Dacă încercăm să ne comparăm cu Max Verstappen, nu avem nicio șansă. Mașina lor e foarte rapidă în viraje. Eu am avut o problenă cu pneurile și la Miami, nu e ceva nou", a declarat Lewis Hamilton, pentru Sky Sports.



"Suntem pe nicăieri"



Monegascul Charles Leclerc a avut și el un discurs dur la finalul calificărilor de la Emilia-Romagna:



"Suntem pe nicăieri. Sunt foarte dezamăgit, mai ales că vorbim de o cursă de casă pentru Ferrari. Nu pot să comentez prestația noastră din calificări, e prea dureros.



Trebuie să muncim mai mult, să reparăm situația. Va fi greu să recuperăm prea multe poziții în cursă, avem nevoie să se întâmple ceva ieșit din comun. Îmi pare rău că nu reușim să ne ridicăm la nivelul așteptărilor", a transmis Charles Leclerc, potrivit F1. com.



