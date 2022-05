Fanii celor două grupări au „invadat” Sevilla, care a devenit neîncăpătoare în ultimele ore. Potrivit presei iberice, în jur de 150.000 de suporteri ai celor două formații au călătorit în Spania. Doar 40.000 dintre aceștia au avut bilet la meci.

Poliția din Sevilla a mobilizat peste cinci mii de polițiști pentru a preveni eventuale incidente, dar susținătorii celor două finaliste și-au făcut de cap pe străzile din capitala Andaluziei.

Pe Twitter, au apărut mai multe imagini în care fanii nemți și cei germani își împart pumni și aruncă scaune unii spre alții, sub privirile îngrozite ale localnicilor. În confruntarea lor, cele două grupuri de fani au distrus mai multe mese dintr-un bar.

„Imagini lamentabile la Sevilla! Luptă deschisă între fanii lui Eintracht și cei ai lui Rangers”, au scris jurnaliștii de la Carrusel Deportivo. „Finala Europa League, marcată de ciocnirile de la Sevilla. Asta NU reprezintă fotbalul”, a mai notat sursa citată.

Germanii ar fi fost cei care au pornit conflictul, atacându-i pe suporterii lui Rangers în timp ce aceștia stăteau pe terasă și beau bere.

