Un fotbalist ar putea fi arestat dupa meciul din Europa League! Jucatorul a avut un conflict cu politia de pe stadion

FC Copenhaga a invins-o pe Celtic cu 3-1 in returul saisprezecimilor Europa League si s-a calificat in optimile competitiei.

Michael Santos, marcatorul primului gol al danezilor, e acuzat de faptul ca a atacat un politist pe stadion. Intamplarea a avut loc dupa golul de 2-1 marcat de Pep Biel. Santos a alergat spre peluza, zona in care se aflau mai multi politist si stewarzi.

Fotbalistii au crezut ca fortele de ordine au vrut sa-i impiedice sa se bucure si a avut loc un conflict. Santos a busculat un politist care a ajuns la pamant.

Since when were police officers allowed to stop a team from celebrating? Never seen this happen before #CELFCK #EuropaLeague pic.twitter.com/I1Jiis0BiS