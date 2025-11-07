Căpitanul roș-albaștrilor a ridicat stadionul în picioare cu o fază rară. Olaru a trecut cu stil de Barisic și a trimis un șut din drop direct în vinclu, fără șansă pentru portarul Hitz.

UEFA a făcut anunțul după golul de pus în ramă înscris de Darius Olaru în meciul cu Basel

Golul lui Olaru a fost imediat remarcat de UEFA. Forul european l-a inclus pe mijlocașul FCSB în lista celor patru nominalizați la „Golul etapei” din Europa League. Rivalii lui în cursă sunt Aleksa Terzic (Salzburg), Mikel Gogorza (Midtjylland) și Son (Ludogorets).

