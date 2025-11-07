VIDEO UEFA a făcut anunțul după golul de pus în ramă înscris de Darius Olaru în meciul cu Basel

Alexandru Hațieganu
FCSB a pierdut la Basel, scor 1-3, însă execuția lui Darius Olaru din minutul 57 a atras atenția Europei. 

Căpitanul roș-albaștrilor a ridicat stadionul în picioare cu o fază rară. Olaru a trecut cu stil de Barisic și a trimis un șut din drop direct în vinclu, fără șansă pentru portarul Hitz.

Golul lui Olaru a fost imediat remarcat de UEFA. Forul european l-a inclus pe mijlocașul FCSB în lista celor patru nominalizați la „Golul etapei” din Europa League. Rivalii lui în cursă sunt Aleksa Terzic (Salzburg), Mikel Gogorza (Midtjylland) și Son (Ludogorets).

FCSB rămâne cu trei puncte după patru etape și are nevoie urgentă de rezultate în duelurile următoare pentru a rămâne în cursa calificării.

Următoarele meciuri FCSB în Europa League:

  • 27 noiembrie: Steaua Roșie – FCSB
  • 11 decembrie: FCSB – Feyenoord
  • 22 ianuarie: Dinamo Zagreb – FCSB
  • 29 ianuarie: FCSB – Fenerbahce
