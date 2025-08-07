Echipa pregătită de Elias Charalambous primește vizita campioanei din Kosovo în prima manșă din cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League.



FCSB joacă împotriva lui Drita după ce a pierdut în dublă manșă în al doilea tur preliminar UEFA Champions League cu Shkendija (0-1, 1-2) și a picat, în consecință, în UEL.



Surpriză! Cum arată primul ”11” al lui FCSB pentru meciul cu Drita



Pentru primul ”11” cu Drita, FCSB a apelat la Ștefan Târnovanu în poartă. Pe linia de fund se vor regăsi de la dreapta, la stânga, Vali Crețu, Daniel Graovac, Mihai Popescu și Alexandru Pantea.



Ca închizători, Vlad Chiricheș și Adrian Șut leagă compartimentul defensiv de cel median, unde vor fi titularizați David Miculescu, Tavi Popescu și Juri Cisotti, în spatele vârfului împins Daniel Bîrligea.



Rezerve: Udrea, Zima - Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian



Elias Charalambous, înainte de FCSB - Drita: "Avem nevoie de fani! Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până acum"



"Este un meci european și o provocare pentru noi. Știm că toate aceste meciuri sunt dificile, dar trebuie să ne facem jocul nostru și să evoluăm cât mai bine posibil pentru a scoate un rezultat bun. Totul se va decide săptămâna viitoare, dar îmi doresc un rezultat bun astăzi.



Din nefericire, avem jucători accidentați sau suspendați, dar asta e situația și nu o putem schimba. E nevoie să găsim soluții. Avem un lot numeros și vom încerca să găsim soluții.



Fanii noștri ne-au arătat aseară la antrenament că sunt alături de echipă. Avem nevoie de ei în acest moment dificil. Fanii și-au arătat inclusiv aseară (n.r - la antrenament) dragostea și pasiunea pentru acest club, pentru jucători. Sper ca de azi să începem să îi facem fericiți.



E misiunea noastră să motivăm jucătorii în astfel de momente. De aceea ne aflăm aici. Motivația trebuie să vină uneori și de la jucători. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până acum și să încercăm să luăm totul de la capăt", a spus Elias Charalambous, pentru PRO TV.

