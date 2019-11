SENZATIONAL! A inchis gura rasistilor intr-un mod INEDIT! Cum s-a bucurat Ntcham la golul marcat in prelungiri lui Lazio

Celtic a invins-o pe Lazio cu un gol marcat in prelungiri.

Celtic Glasgow este liderul grupei E, in Europa League, cu 10 punte obtinute in 4 meciuri jucate. Scotienii au fost la un pas de remiza in ultimul meci, cu Lazio, insa Ntcham a marcat golul victoriei in minutul 94.

Lazio a deschis scorul rapid prin Ciro Immobile, inca din minutul 7 al meciului, insa Forrest a egalat inainte de pauza. Victima a scandarilor rasiste din partea suporterilor italieni, pe tot parcursul meciului, Ntcham le-a replicat acestora pe teren.

Francezul a inscris golul victoriei cu un sut din interiorul careului si a mers sa se bucure in fata ultrasilor italieni care l-au jignit in timpul partidei. Ntcham i-a ironizat pe italieni intr-un mod inedit, recreand moartea lui Benito Mussolini, fost lider fascist.

???? Quand Olivier Ntcham célèbre son but face à la Lazio hier soir en Europa League en imitant la pendaison de Benito Mussolini. ????????

Cette célébration s’adressait aux ultras de la Lazio, auteurs de chants racistes ces dernières semaines. pic.twitter.com/PR3mnVfg01 — le_coeur_de_l'OM (@Coeur_de_l_OM) November 8, 2019

Ntcham responde a los insultos racistas de la afición de la Lazio recreando la muerte de Mussolini https://t.co/U1xhrPdIfq vía @marca — Jborrego (@jborrego) November 8, 2019

De amintit este faptul ca suporterii scotienii au primit-o pe Lazio in meciul tur, cu un banner in care aparea Mussolini si pe care scria "Urmati-va liderul".