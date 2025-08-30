Rivala lui FCSB din Europa League nu se joacă! Transfer de 20.000.000 de euro

Europa League
Alexandru Hațieganu
Una dintre echipele pe care le va înfrunta FCSB în Europa League a făcut un transfer de 20 de milioane de euro.

FCSB va juca împotriva unor formații puternice în faza ligii din Europa League. Este vorba despre Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

Rivala lui FCSB din Europa League nu se joacă! Transfer de 20.000.000 de euro

Este vorba despre Fenerbahce, care l-a transferat la Al Hilal pe Yusuf Akcicek în schimbul sumei de 20 de milioane de euro, conform turcilor.

Echipa care o va întâlni pe FCSB în faza ligii din Europa League a păstrat și procente dintr-un viitor transfer al jucătorului de 19 ani.

Trecut și pe la academia lui Galatasaray, fundașul central a jucat deja 27 de meciuri pentru Fenerbahce, pentru care a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă.

Fotbalistul de 19 ani a debutat și în naționala Turciei, pentru care a bifat 2 meciuri.

  • 12 milioane de euro este cota lui Yusuf Akcicek, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

FCSB - Aberdeen, cel mai urmărit meci din preliminariile Europa League

Conform celor de la Football Meets Data, partida cu cea mai mare asistență din acest sezon de Europa League până în acest moment a fost un meci în care a fost implicată campioana României, FCSB.

FCSB - Aberdeen de pe Arena Națională a înregistrat o asistență de 35,341 spectatori și este pe primul loc în acest clasament select. Top 3 este completat de Beșiktaș – Șahtior Donețk (31,739 spectatori) și Lech Poznan – Genk (25,443 spectatori). 

