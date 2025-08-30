FCSB va juca împotriva unor formații puternice în faza ligii din Europa League. Este vorba despre Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

Rivala lui FCSB din Europa League nu se joacă! Transfer de 20.000.000 de euro

Este vorba despre Fenerbahce, care l-a transferat la Al Hilal pe Yusuf Akcicek în schimbul sumei de 20 de milioane de euro, conform turcilor.

Echipa care o va întâlni pe FCSB în faza ligii din Europa League a păstrat și procente dintr-un viitor transfer al jucătorului de 19 ani.

Trecut și pe la academia lui Galatasaray, fundașul central a jucat deja 27 de meciuri pentru Fenerbahce, pentru care a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă.

Fotbalistul de 19 ani a debutat și în naționala Turciei, pentru care a bifat 2 meciuri.