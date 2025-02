Răzvan Lucescu, impresionat de fanii lui FCSB care i-au scandat numele

După 0-1 în grupa principală, PAOK a pierdut ambele meciuri contra lui FCSB și în play-off-ul pentru optimile Europa League: 1-2 pe Toumba și 0-2 pe Arena Națională. Campioana României s-a calificat în optimi și așteaptă Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt.

La finalul meciului, fanii lui FCSB i-au scandat numele lui Răzvan Lucescu, un rival declarat al bucureștenilor de câteva decenii. Gestul l-a luat prin surprindere pe tehnician, după cum chiar el a mărturisit la conferința de presă.

"Nu m-am așteptat. A fost un gest formidabil. Nu pot decât să apreciez foarte tare. Îmi pare bine că în România începem să dăm dovadă și de astfel de reacții, de gesturi, care să arate că respectul e cel mai important în viață", a spus Răzvan Lucescu despre gestul fanilor lui FCSB.

Răzvan Lucescu: "Nu a fost nimic neadevărat când am spus că victoria din tur a fost fake, dar Steaua a câștigat azi pe merit"

Întrebat dacă își menține declarația potrivit căreia victoria lui FCSB din tur a fost una "falsă", Răzvan Lucescu a părut destul de deranjat, având în vedere că deja explicase la ce s-a referit. Tehnicianul își menține părerea pentru meciul tur, însă despre retur spune că nu există niciun dubiu.



"Am explicat încă o dată ieri (n.r - miercuri). Dacă n-ai fost aici, probabil că ar fi trebuit să te informezi de ce am spus acest lucru (n.r - că victoria din tur e falsă). Am explicat că au fost două situații interpretate greșit de arbitru în defavoarea noastră: eliminarea lui Taison și lovitura fundașului de la Steaua asupra lui Samatta. În loc să primească Steaua roșu, am primit noi roșu. Din acest motiv am spus că victoria Stelei este falsă.



Am explicat că apreciez foarte mult echipa Steaua, că apreciez determinarea, personalitatea, mentalitatea lor de luptă. Știu să câștige din fiecare duel câte ceva, știu să întrerupă jocul când e cazul. Am lăudat foarte mult și am spus cu mare respect că apreciez această echipă, dar ce s-a întâmplat acolo a fost exact cum am povestit și nimeni nu mă poate contrazice. N-am jignit pe nimeni, n-am spus ceva neadevărat. Când spun câte ceva, totdeauna îmi place să argumentez.

Azi, Steaua a câștigat pe merit. Nu există și nu a existat în niciun moment dubiul că ar putea pierde calificarea sau că noi am putea întoarce rezultatul", a mai spus Răzvan Lucescu.

