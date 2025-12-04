În a patra rundă din Cupa Greciei, PAOK a întâlnit-o pe Aris pe ”Kleanthis Vikelidis Stadium” la Salonic, într-un meci în care ambele goluri au fost marcate în actul secund.



Dudu (Aris) a deschis scorul în minutul 47, în timp ce Georgios Gakoumakis (PAOK) a restabilit egalitatea și a închis, astfel, tabela de marcaj în minutul 90+6.



Nebunie în Grecia! PAOK-ul lui Lucescu a smuls egalul în 90+6' după un meci de foc + reacția antrenorului: ”Cinci minute, atât!”



Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, a vorbit după meci și a sugerat că Aris a avut mai mult timp de odihnă înainte de duelul direct. De asemenea, tehnicianul român a scos în evidență și faptul că în ultimele 20 de minute s-a jucat fotbal doar cinci.



”Adevărul este că atunci când trebuie să joci un meci ca acesta trebuie să fii... perfect, dar trebuie să gestionezi și anumite lucruri. Trebuie să jucăm trei meciuri în șase zile.



Aris a jucat sâmbătă, noi am jucat duminică, ei a avut o zi suplimentară de odihnă. Am început bine jocul, am ratat penalty-ul, am avut ocazii, apoi meciul s-a deschis mult cu mingi lungi și, în general, a fost un meci haotic.



În repriza a doua nu am intrat în joc cum trebuie, Aris a profitat de momentele oportune și a marcat golul după o fază frumoasă și o greșeală a noastră.



Tyson ne-a ajutat mult și în ultimele 20 de minute, unde s-a jucat fotbal doar cinci minute, am marcat având o ocazie mai devreme. Am meritat golul. Așa e fotbalul”, a spus Lucescu, potrivit gazzetta.gr.



Pentru PAOK urmează meciul din campionat tot cu Aris, de data asta pe ”Toumba”. Confruntarea va avea loc duminică, 7 decembrie, de la ora 19:30, și va conta pentru etapa 313 din Superliga Greciei.

