Meciul tur se va disputa pe Toumba Stadium, joi, 13 februarie, de la ora 22:00. Manșa secundă, o săptămână mai târziu, 20 februarie, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București.

Konstantinos Orfanos, fost jucător PAOK: "Victoria lui FCSB din faza principală, o mare nedreptate"

FCSB a obținut 14 puncte în grupa principală din Europa League și a încheiat pe locul 11, în timp ce PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, s-a clasat pe 22, cu 10 puncte.



Cele două echipe s-au întâlnit și în faza principală. Pe 3 octombrie, FCSB a învins PAOK, în deplasare, 1-0, după un gol marcat de Daniel Bîrligea. Campioana României a jucat în inferioritate numerică din minutul 56, după eliminarea lui Darius Olaru.

Konstantinos Orfanos (68 de ani), cvadruplu campion al Greciei ca fotbalist, o dată cu PAOK Salonic și de trei ori cu Olympiacos, mizează pe echipa lui Răzvan Lucescu și susține că victoria lui FCSB din faza principală a fost "o mare nedreptate".



"PAOK este mult mai concentrată acum și cred că va elimina FCSB, urmând să se califice în optimile Europa League. În meciul din grupă, PAOK a pierdut pe Toumba, 0-1, dar rezultatul a fost o mare nedreptate", a spus Konstantinos Orfanos, potrivit Metrosport.

În campionatul din Grecia, PAOK ocupă locul 4, cu 37 de puncte, la 7 lungimi sub liderul Olympiacos.

Florin Gardoș: "PAOK va avea dorință de revanșă contra lui FCSB"



Florin Gardoș spune că ar fi preferat ca FCSB să pice cu Royale Union Saint-Gilloise, cealaltă variantă de la tragerea la sorți. Fostul fundaș al bucureștenilor se teme de dorința de revanșă a celor de la PAOK.



"Ținând cont că erau două variante, nu pot să zic neapărat că preferam pe una sau pe cealaltă. Poate că un ușor dezavantaj ar fi că am jucat deja contra lui PAOK, am câștigat acolo, iar acum va fi dorința asta a lor de revanșa. În plus, traversează o formă mult mai bună decât în perioada aia.



Aș fi preferat belgienii. Strict vorbind de valoare, am văzut că Saint-Gilloise au un lot puțin mai slab valoric, dar în principiu pentru faptul că e Răzvan Lucescu, care știe bine campionatul românesc, e dorința de revanșă, iar PAOK e într-o formă mult mai bună decât era în toamnă.



E un mare avantaj că returul e la București. Sper să reușim în deplasare să facem un meci la fel de bun ca în faza principală", a spus Gardoș.