Ambele echipe au probleme de lot înaintea confruntării de la Paks, iar antrenorul maghiarilor, György Bognár (63 de ani), s-a plâns la conferința de presă de lipsa de ritm a echipei sale, care se va afla la primul meci oficial din acest sezon.

Paksi acuză probleme înaintea meciului cu CFR Cluj



"Am avut două săptămâni de pregătire, amicalele nu decurs bine și nu am avut ritm deloc. Am la dispoziție un lot de 15-16 jucători pe care mă pot baza", a spus György Bognár, la conferința de presă.



Paksi a jucat și în sezonul trecut de Europa League. În primul tur a pierdut acasă contra divizionarei secunde Corvinul Hunedoara, 0-4, iar la returul din România s-a impus cu 2-0.

În ultimul amical din această vară, Paksi a pierdut contra celor de la FK Csikszereda, nou-promovată în Superliga României, scor 0-2.



Martin Ádám, atacantul Ungariei ironizat la EURO 2024, ratează meciul cu CFR Cluj

Paksi, deținătoarea Cupei Ungariei, are un lot format în exclusivitate din jucători maghiari. Martin Ádám (30 de ani) este unul dintre cele mai sonore nume, însă masivul atacant cu 28 de meciuri la naționala Ungariei va rata meciul cu CFR Cluj.



"Martin Ádám are o problemă la genunchi și nu s-a putut antrena. A făcut un test, dar încă nu știm rezultatele", a mai spus György Bognár.



Martin Ádám a jucat la EURO 2024 pentru naționala Ungariei și a fost ironizat în presa internațională pentru aspectul său fizic. Inclusiv L'Equipe l-a acuzat că este supraponderal, iar atacantul de 1,91m a oferit o replică.



"Bineînțeles că știu ce se spune despre mine. De obicei râd bine când văd glumele, însă așa m-am născut. Nu mă refer că eram atât de mare când m-am născut, dar așa este fizicul meu, tipul meu de corp. Nu pot face nimic", spunea Martin Ádám, vara trecută.