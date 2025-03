FCSB a fost condusă din minutul 30, după golul lui Tagliafico, dar campioana României a reușit să egaleze în minutul 68 prin Alexandru Băluță, intrat la pauză. Imediat după golul încasat, Paulo Fonseca l-a trimis în teren pe Malick Fofana. Atacantul belgian în vârstă de 19 ani a reușit o dublă în minutele 86 și 89, aducând astfel victoria lui Lyon cu 3-1.

Paulo Fonseca: "Antrenorul de la FCSB face o muncă deosebită cu echipa pe care o aveți"

La conferința de presă de după meci, Paulo Fonseca a fost întrebat, printre altele, dacă poate remarca doi sau trei jucători de la FCSB care au arătat că au un nivel cu adevărat european. Antrenorul lui OL nu a vrut să dea vreun nume din rândul fotbaliștilor, însă a remarcat munca depusă de omologul Elias Charalambous.



"Nu vreau să spun despre un jucător anume, dar cred că acest antrenor a făcut o muncă deosebită cu această echipă pe care o aveți. Aveți mulți jucători buni, aveți o echipă care muncește și o echipă care merită să fie luată în seamă", a spus Paulo Fonseca.



Întrebat despre retur, Fonseca a spus: "Nu cred că este decisă calificarea. Mai avem un meci de jucat. Continui să spun că este încă greu și trebuie să fim atenți la returul de acasă".



Tot la conferința de presă, Paulo Fonseca a fost întrebat dacă este de părere că Lyon a avut parte de noroc la meciul cu FCSB. Răspunsul tehnicianul a fost scurt: "Dacă puneți o asemenea întrebare, este o întrebare care nu are legătură cu cineva care a văzut meciul".

"Nu știu dacă ar fi fost diferit în cazul în care FCSB ar fi deschis scorul. A fost un moment în prima repriză, când Lucas Perri a apărat foarte bine. Le spusesem deja jucătorilor că primele 15 minute aici vor fi foarte dificile, având în vederea puterea echipei și atmosfera magnifică de pe stadion. Cred că am controlat bine jocul, inclusiv aceste momente și am avut jucători care au făcut lucruri deosebite. Am dominat, am controlat, ceea ce am văzut că alte echipe nu au făcut aici, la București. Cred că FCSB este o echipă foarte puternică", a mai spus Fonseca.

Returul Lyon - FCSB este programat joi, 13 martie, de la ora 22:00, în Franța. Câștigătoarea acestui duel se califică în sferturile de finală din Europa League, unde va da peste Real Sociedad sau Manchester United (1-1, în tur).

Paulo Fonseca și-a explicat lacrimile de la București



Fonseca tocmai a fost suspendat pentru 9 luni de Comisia de Disciplină din Franța, după comportamentul său agresiv la adresa arbitrului Benoît Millot. Astfel, Fonseca poate sta acum pe bancă doar la meciurile din cupele europene. După ce Nicolas Tagliafico a deschis scorul la București, toți jucătorii au mers glonț la tehnician și l-au îmbrățișat. Pentru a-și arăta susținerea față de acesta. Fonseca a sesizat imediat gestul lor și a plâns pe marginea terenului.



"Sunt foarte calm după această suspendare. O să facem recurs, vedem ce se va întâmpla. Am parte de sprijinul unor oameni minunați. Eu nu voi ceda niciodată, voi munci în continuare ca și până acum.



Astăzi am făcut un meci foarte bun. Le-am zis jucătorilor că va fi un meci foarte greu, având în vedere și ce atmosferă a fost în tribune. Ne-am descurcat bine, avem și un portar grozav (n.r Lucas Perri).



Nu cred că suntem calificați în faza următoare. FCSB e o echipă grea, trebuie să fim atenți la meciul retur. Mă bucur că pot lucra alături de un grup atât de frumos. Cel mai importat este că azi am câștigat", a declarat Paulo Fonseca, după FCSB - Olympique Lyon 1-3.