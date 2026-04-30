de Dan Chilom

Notthingham - Aston Villa, de la 22:00. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Nu este un meci din Premier League, este capul de afiș al zilei de azi din Europa League dar, totodată, și din Conference. “Pădurarii” primesc vizita leilor din Birmingham pe City Ground din Nottingham, în prima manșă a semifinalei din UEL.

În campionat, cele două echipe sunt la poluri opuse. Villa este în luptă pentru locurile de UCL, în timp de Nottingham se luptă pentru evitarea retrogradării.

În turul european precedent, Aston Villa a trecut cu scorul general de 7-1 de Bologna, iar “pădurarii” au eliminat Porto cu 2-1 la general.

Cele două formații s-au duelat recent în PL, pe 4 aprilie, și au terminat la egalitate, scor 1-1.

Atuul principal a lui Aston Villa este antrenorul Unai Emery, cel mai galonat tehnician în a doua competiție a Europei.

Nottingham Forest- Aston Villa | Echipe probabile:

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Jesus

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Oaspeții sunt ușor favoriți, cu o cotă de 2.75 la victorie.

Nottingham are o cotă de 2.80

Egalul este cotat cu 3.20

Villa merge mai departe - 1.53

Nottingham merge mai departe - 2.45

Ambele echipe marchează, așa cum s-a terminat în ultima confruntare dintre cele două, cotă 1.78 În ultimele 10 partide directe, Villa o conduce pe Forest cu 5-3. Duelul tehnicienilor este câștigat un pic surprinzător de Vitor Pereira, antrenorul “pădurarilor”, care îl conduce cu 1-0 pe Unay Emery. Joao Pedro Pinheiro din Portugalia va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,74 cartonașe galbene pe meci, și 0,20 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează - 1.78