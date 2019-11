Moment HILAR la meciul lui Arsenal! Arbitrul i-a cerut lui Emery sa isi dea geaca jos! Care a fost motivul invocat

Arsenal primeste vizita lui Frankfurt in penultima etapa din Europa League.

In startul partidei de pe Emirates, Emery a fost in prim planul unui moment amuzant. Arbitrul i-a cerut antrenorului de la Arsenal sa isi dea geaca jos, din cauza ca aceasta era de culoare neagra si se asemana cu echipamentul celor de la Frankfurt. Emery s-a conformat si a dat geaca jos, inlocuind-o cu una de culoare gri.

Emery nu se afla in cele mai bune relatii nici cu suporterii echipei. Fanii tunarilor au organizat un protest in masa la meciul din aceasta seara si pe stadion majoritatea scaunelor sunt goale.

Antrenorul lui Arsenal a profitat de ocazie si l-a trimis in teren pe Granit Xakha, jucator care se afla in conflict deschis cu suporterii tunarilor. Xakha i-a injurat pe acestia in momentul schimbarii la meciul cu Crystal Palace din Premier League.

In momentul in care Xakha si-a facut aparitia pe teren in aceasta seara s-au auzit cateva huiduieli din tribune.

Unai Emery is being told he has to change his dark coat because, apparently, it clashes with the Eintracht Frankfurt kit. pic.twitter.com/NBmUzhn4ve — ARSENAL (@tomgunner14) November 28, 2019