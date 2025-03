După meci, managerul campioanei României a descris în patru cuvinte parcursul FCSB-ului în Europa League: "aventură europeană de excepţie".



”E un déjà-vu, am mai avut un meci de genul asta tot înaintea meciului cu Rapid, la Glasgow şi din nefericire un nou eşec usturător. Doar că meciul ăsta nu poate să fie scos din context, a fost o aventură european de excepţie, 20 de meciuri împotriva unor echipe care ne erau superioare din toate puncte de vedere.



Noi am reuşit să învingem adversari pe care nimeni nu se atesta sa ii învinge. Dubla cu Lyon a incpeut la meciul cu PAOK când i-am pierdut pe Birligea şi Tanase. Birligea a lipsit şi e foarte complicat să reuşesti să joci împotriva unui colos ca Lyon... fără atacant. Cu toate acestea acasă am fost foarte aproape să facem un rezultat de excepţie, victoria de la Bucureşti e putin nedreaptă, zic eu.



E un gust amar, dar e ceva care se aseamanî cu primul meci, din 2004, când am preluat echipa eu cu Zenga şi am conduceam la Belgrad cu 4-0, şi am câştigat 4-2 şi noi eram foarte nemulţumiţi, Desi toţi semnau de la început...



Închidem cu un 0-4 dar rămân punctele, coeficientul care a crescut substanţial şi satisfacţia suporterilor care au asistat la meciuri pe Arena Naţională, şi le vor aminti mereu. Vom vedea Lyon împotriva lui Manchester United, şi atunci îmi dau seama care adversar a fost mai puternic. Sunt foarte multe rezultate de excepţie făcute, dar mie îmi rămâne întipărit meciul jucat contra PAOK-ului, la Bucureşti.



Am întâlnit un adversar mai puternic şi nu i-am dat şanse! E un punct de plecare pentru anul viitor, trebuie să câştigăm campionatul, nu e uşor, dar mizez mult pe intrarea lui Bîrligea, încă doi jucători care ne-au lipsit enorm: Mihai Lixandru şi Tavi Popescu!”, a spus Mihai Stoica la Primasport.



FCSB, eliminată din Europa League de Olympique Lyon

FCSB a fost eliminată din competiţia de fotbal Europa League de echipa franceză Olympique Lyon, care s-a impus cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, pe OL Stadium din Decines, în manşa secundă a optimilor de finală.



Lyon s-a impus fără drept de apel, în condiţiile în care FCSB era decimată de absenţe. OL a fost victorioasă şi în tur cu 3-1.



În ciuda eşecului drastic, FCSB părăseşte cupele europene cu capul sus, după un sezon foarte bun, în care a jucat 20 de partide şi a atins optimile de finală.



Pentru liderul din Superliga urmează acum duelul cu Rapid, programat pe 16 martie, în prima etapă din play-off-ul Superligii.