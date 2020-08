Metoda originala a unui fotbalist de a SCAPA de atacurile adversarilor. Se unge cu ULEI de bebelus in timpul meciurilor!

Un fotbalist de la Wolverhampton foloseste o tehnica de protectie originala pentru a scapa de atacurile adversarilor.

Fiind un jucator de viteza, Adama Traore (24 de ani) isi unge mainile cu ulei de bebelus, astfel incat adversarii sa nu-l mai poata prinde in brate. Exasperat de faptul ca doar intr-un singur an a avut de 4 ori umerii dislocati, Traore a fost nevoit sa gaseasca rapid solutionarea problemei. Aceasta tehnica a folosit-o chiar si aseara in meciul retur castigat de Wolverhampton cu 1-0, de pe teren propriu, contra celor de la Olympiacos.

"Fundasii adversi sunt terorizați de viteza lui, astfel ca incearca sa-l opreasca apucandu-l de brate pentru a-l opri. Asta ii poate provoca dislocarea umerilor", au explicat oficialii clubului englez.

In sferturile de finala Europa League, "lupii" vor da piept cu Sevilla, partida ce se va disputa pe 11 august.

Cota de piata a lui Adama Traore este 35 de milioane de euro conform Transfermarkt.