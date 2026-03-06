Selecționata lui Mircea Lucescu are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă prima reprezentativă va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45).

Mondialul din 2026 are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada

Adrian Mutu a numit titularul incontestabil al naționalei României: ”Nu ai cum să nu joci cu el”

Adrian Mutu, fost internațional român, consideră că fundașul lateral Nicușor Bancu este un jucător de neînlocuit în primul ”11” al naționalei României.

”Eu cred că abia din sezonul următor putem vorbi de înlocuirea lui Nicușor Bancu.

În momentul acesta, când abordezi un astfel de meci (n.r. cu Turcia), nu ai cum să nu joci cu Bancu”, a explicat Mutu, potrivit Digi Sport.

Bancu joacă meci de meci la liderul din Superliga, Universitatea Craiova, unde este căpitan, iar la prima reprezentativă are deja 50 de apariții și două reușite.

Mircea Lucescu va sta pe bancă în barajul pentru CM 2026

”Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.

Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, se arată în comunicatul emis de FRF în luna februarie.