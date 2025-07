Atacantul de 22 de ani a înscris golul de 2-0 la doar 10 minute după ce a intrat pe gazon și a contribuit decisiv la calificarea ardelenilor în turul doi preliminar al UEFA Europa League.



Louis Munteanu a vorbit despre plecarea de la CFR Cluj: ”Cred că s-a văzut puțin că nu sunt cum trebuie”



La finalul celor 90 minute, Munteanu a oferit declarații sincere despre starea sa fizică, dar și despre zvonurile privind un posibil transfer în străinătate.



„Mă bucur că am revenit în mare stil, mă bucur pentru victoria echipei, pentru cele trei goluri marcate și, cel mai important, cum zice Mister, că nu am primit gol. S-a văzut în prima repriză că au și ei calitate, dar nu cred că sunt peste noi. Mă bucur că am reușit să ne calificăm, trebuia să o facem, pentru că am fost echipa mai bună”, a spus Munteanu.



Întrebat despre posibila sa plecare, Louis a lăsat totul în seama conducerii: „Nu știu, trebuie să-l întrebați pe patronul echipei. Eu nu știu nimic. Până e ceva concret, pe mine nu mă interesează vorbele. Am fost în urmă cu pregătirea, sunt bine acum, am revenit și cred că s-a văzut puțin că nu sunt cum trebuie.”



Deși a fost dorit de cluburi din Italia, Spania, dar și de Dinamo Zagreb, Louis pare că nu se grăbește să plece: „În campionatul României vreau să joc, momentan. Când va fi cazul să mă duc, vom vedea. Lucrurile astea mă depășesc. Eu mă simt foarte bine aici, am fost apreciat din primul minut. Sunt un jucător fericit aici.”



Urmează Lugano și Rapid



CFR Cluj va înfrunta FC Lugano în turul 2 preliminar Europa League. Prima manșă va avea loc pe 24 iulie, în Elveția, returul fiind programat o săptămână mai târziu în Gruia. Până atunci, ardelenii se vor duela cu Rapid, duminică, 20 iulie, în etapa a doua din SuperLiga României.