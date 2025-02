După 2-1 în prima manșă din Grecia, FCSB a câștigat și returul de pe Arena Națională în fața a peste 50.000 de spectatori. Campioana României s-a impus cu 2-0 după golurile lui Juri Cisotti (30') și David Miculescu (81').

Ilie Dumitrescu: "Florin Tănase, numărul 1 contra lui PAOK"

Ilie Dumitrescu a ținut să laude întreaga echipă a lui FCSB după prestația de pe Arena Națională, însă a avut o mențiune specială pentru Florin Tănase, pe care l-a declarat MVP-ul returului cu PAOK.



"FCSB a fost superioară. Un joc solid. Un joc cu mare ținută. Abordarea din prima parte a jocului a fost de echipă mare - presing ultraavansat, am controlat jocul, am marcat, i-am ținut departe de poartă. În a doua parte am jucat inteligent. N-am mai făcut presing, am cedat puțin, dar cei de la PAOK n-au reușit să-și creeze nicioo situație de gol în a doua repriză. Am fost foarte compacți, dublaj, triplaj.



Vreau să laud toți jucătorii de la FCSB. Mie mi-a plăcut Tănase. Atât cât a putut, a fost numărul 1. Peste toți. Superior! Foarte bun Șut în fața apărării, foarte bun și Chiricheș, cât a putut. S-a văzut experiența lui Chiricheș. Linia de fund a fost impecabilă. Nota zece pentru linia de fund", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

În ceea ce privește posibila adversară din optimile Europa League, Ilie Dumitrescu a spus: "Eu aș prefera Lyon pentru FCSB. Frankfurt face un sezon foarte bun în Bundesliga".

FCSB - Olympique Lyon / Eintracht Frankfurt în optimile Europa League



FCSB ajunge astfel în optimile de finală din Europa League, fază în care va înfrunta fie Olympique Lyon (Franța), fie Eintracht Frankfurt (Germania).



UEFA va organiza o tragere la sorți vineri, de la ora 14:00, în care se vor stabili meciurile din optimile de finală din Europa League. De asemenea, se va contura întreg tabloul, iar FCSB va afla și potențialii adversari din sferturi sau semifinale.



FCSB va juca prima manșă din optimi pe teren propriu, joi, 6 martie. Returul va avea loc în deplasare, o săptămână mai târziu, pe 13 martie.