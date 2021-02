SCANDAL URIAS pentru Istvan Kovacs in Europa League! E faza care face inconjurul Europei: un jucator a fost trantit in careu! Ce a putut sa decida arbitrul roman

Meciul s-a jucat in Portugalia, iar cel delegat sa conduca partida de la centru a fost Istvan Kovacs. Arbitrul roman i-a scos din minti pe portughezi in minutul 50 al meciului, cand Roma avea 1-0.

Sporar a fost doborat de Ibanez in interiorul careului, iar toata banca Bragai a izbucnit cand Kovacs nu a acordat lovitura de la 11 metri, in ciuda faptului ca intrarea a fost cat se poate de dura.

How is that not a penalty for Braga?????? He literally bodychecked him!! pic.twitter.com/TlH33ox1l6