Coman n-a mai putut! S-a dus direct la Kovacs la pauza meciului cu Viitorul! Ce i-a reprosat starul lui Becali

Viitorul si FCSB s-au intalnit in ultimul meci al etapei cu numarul saptesprezece din Liga 1.

Meciul a inceput in forta, iar Coman a avut o ocazie imensa in minutul 3, insa Cojocaru a intervenit incredibil la sutul starului lui Becali si a trimis balonul in corner.



In minutul 8, FCSB a reclamat un penalty dupa un hent al lui Dussaut, de langa Coman, in momentul in care a incercat sa preia balonul dupa o centrare a lui Ovidiu Popescu. Extrema ros-albastrilor a cerut penalty, insa Kovacs a lasat jocul sa continue.

Viitorul a deschis scorul 10 minute mai tarziu, din penalty, dupa ce Cristea l-a faultat pe Matan in careu.



La pauza, revoltat de situatie, Coman a mers sa ii reproseze centralului faza din startul partidei, insa Kovacs i-a explicat cum a analizat faza, iar cei doi au parasit terenul.