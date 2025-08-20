Goian îi avertizează pe campionii României în privința mentalității de luptători a scoțienilor, dar subliniază și care este punctul forte al roș-albaștrilor.



Partida tur dintre Aberdeen și FCSB se va juca joi, de la ora 21:45, pe un stadion care va fi sold-out, și va fi transmisă în exclusivitate pe VOYO.



Goian, care a evoluat doi ani în Scoția, descrie stilul de joc al lui Aberdeen ca fiind unul direct, vertical, și extrem de periculos prin forța fizică și atitudinea arătată pe teren. Fostul fundaș a scos în evidență cea mai mare calitate a fotbaliștilor britanici: refuzul de a ceda.



"În duelurile fizice sunt foarte puternici și mai au o foarte mare calitate, aceea că niciodată nu renunță, indiferent de scor, indiferent de rezultat. Scoțienii, chiar dacă sunt conduși, se luptă până la ultimul fluier al arbitrului", a zis Goian pentru PRO TV (SPORT.RO).



Amintiri din perioada petrecută la Rangers: "Țin minte că aveam meciuri când conduceam cu 4-0 în minutul 85, iar echipa adversă era atât de montată... Pentru ei, și la 4-0 se băteau până în ultimul minut, orice gol pe care îl marcau era o realizare".



Goian indică punctul slab al scoțienilor



Chiar dacă descrie un tablou sumbru din punct de vedere al combativității adversarului, Dorin Goian este de părere că FCSB pornește cu un mic avantaj, datorat calităților tehnice superioare ale fotbaliștilor români.



"Nouă, în general, românilor, ne priesc echipele astea scoțiene, pentru că avem o calitate mult mai bună pe partea de transmisie a balonului, de posesie. Avem un mic avantaj, nu va fi ușor, dar tot timpul FCSB în meciurile importante a știut cum sa gestioneze astfel de meciuri", a adăugat el.



Calificarea în grupele Europa League este văzută ca un obiectiv realist și esențial pentru fotbalul românesc, mai ales după eliminarea din Liga Campionilor. "Trebuie să fim sinceri, pentru că momentan Champions League era o pălărie mult prea mare pentru noi. Să fim măcar cu o echipă în grupele Europa League ar fi o performanță pentru fotbalul românesc", a încheiat Goian.

