Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park” și s-a încheiat 3-1 pentru formația elvețiană.

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

Gigi Becali s-a arătat extrem de supărat pe Dennis Politic, fotbalistul pentru care a plătit o avere în vară ca să-l aducă de la Dinamo. L-a pierdut pe Alex Musi, dar și un milion de euro pentru serviciile atacantului care încă nu a demonstrat la gruparea roș-albastră.

”Echipa a luptat extraordinar, îi felicit. Numai că sunt doi-trei jucători care nu sunt în ritm cu echipa. E Edjouma. E Politic. Fă ceva, dacă te bag. Uite, Cisotti. A băgat o talpă, a făcut ceva.

M-am gândit să-l bag pe Politic că poate dăm un gol, contraatacă. Dar el dă la adversar. Nu aleargă, el merge pe teren. Fă o dată ceva, te-am băgat, fă ceva, ești soluție!

Am dat două milioane pe el. Sunt jucători care atunci când vin la noi nu mai arată fotbalul pe care-l arătau.

Trebuie să ai bărbăție și personalitate când vii la FCSB. Nu ai? La revedere. Se duc calitățile. Alea se epuizează. Dacă nu ai bărbăție”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Basel - FCSB 3-1



Xherdan Shaquiri a deschis scorul în minutul 19, la șapte minute după ce Ștefan Târnovanu a văzut cartonașul roșu. În actul secund, Darius Olaru a restabilit egalitatea în minutul 57.



Elvețienii au revenit însă la conducere în minutul 73, prin Shaquiri, care a îndeplinit o simplă formalitate. Cireașa pe tort a pus-o Salah, nu Mohamed, ci Ibrahim, în minutul 89.

