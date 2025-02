După victoria cu 2-1 din Grecia, echipa roș-albastră s-a impus și pe Arena Națională, scor 2-0, în fața a peste 50.000 de suporteri.



Meciul tur, disputat la Salonic, a început cu avantaj pentru PAOK, care a deschis scorul prin Ally Samatta în minutul 21. Totul s-a schimbat înainte de pauză, când Taison a fost eliminat în minutul 45+5, iar FCSB a profitat din plin. Andrei Gheorghiță a egalat în minutul 50, iar Joyskim Dawa a adus victoria în minutul 60.



În retur, FCSB a dominat jocul și a marcat de două ori, asigurându-și o calificare clară.



Gigi Becali a dezvăluit "cheia jocului" din victoria cu PAOK



La finalul meciului, Gigi Becali a declarat că "cheia jocului" a fost duo-ul Vlad Chiricheș - Florin Tănase.



"Aveam avans de un gol și m-am rugat de încă un gol ca să nu mai am mari emoții. Am stat după super liniștit. Cheia jocului, zic eu, a fost Chiricheș-Tănase! Noi am avut o bară, ei au avut un șut pe poartă care era de apărat. Fără să iau din meritul celorlalți, Tănase și Chiricheș dau liniște și nu se precipită echipa. Fără ei, probabil le-ar fi bubuit", a spus Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport.



Cei doi jucători au fost printre cei mai buni de pe teren, fiind notați cu 7.3 (Tănase) și 7.4 (Chiricheș) de către specialiștii de la Flashscore.



FCSB se pregătește acum pentru optimile Europa League, unde va întâlni fie Olympique Lyon, fie Eintracht Frankfurt. Tragerea la sorți va avea loc vineri, la ora 14:00. Meciul tur se va juca pe 6 martie la București, iar returul pe 13 martie, în deplasare.