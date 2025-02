A treia partidă din acest sezon, în care FCSB și PAOK Salonic se vor înfrunta, e și cea mai importantă! Pentru că în joc e o performanță sportivă uriașă, dar și foarte mulți bani, după cum sport.ro a scris aici.

Învingătoare în precedentele două dueluri cu campioana Greciei, 1-0 în grupă și 2-1 în turul play-off-ului optimilor, FCSB pornește, în mod clar, ca mare favorită înaintea partidei de joi. Încurajat de ce a arătat echipa sa, în aceste două întâlniri, mai ales în cea de săptămâna trecută, patronul roș-albaștrilor s-a convins: echipa câștigătoare nu se schimbă! Pornind de aici, latifundiarul din Pipera a anunțat, în cadrul intervenției sale la Fanatik, că FCSB va alinia echipa pe care a avut-o în teren și joia trecută, pe stadionul „Toumba“, la Salonic.

Ceea ce înseamnă că, dacă nu vor apărea probleme neprevăzute, FCSB va apela la următorul prim 11 pentru returul cu echipa lui Răzvan Lucescu:

Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Cisotti, Tănase – Bîrligea

„Am învățat asta de la tatăl lui Răzvan (n.r. – Mircea Lucescu), echipa câștigătoare nu se schimbă și am spus totul cu asta. Îi transmit mesajul pe care l-am învățat de la Mircea Lucescu. Am învățat de la bătrânul Lucescu că echipa câștigătoare nu se schimbă, așa am învățat. I-am spus bătrânul cu respect, nu cu dispreț. Să ne mândrim că avem bătrâni. Am zis bătrânul și îi spun bătrânul cu respect“, a spus finanțatorul roș-albaștrilor.