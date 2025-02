Meciul retur este programat joi, de la 19:45, pe Arena Națională din București, unde se anunță un spectacol atât pe teren, cât și în tribune.

Grecii au început atacul înainte de FCSB - PAOK

Cu două zile înaintea returului de pe Arena Națională, grecii au lansat un atac fără precedent la adresa ceelor de la FCSB. Jurnalistul gazzetta.gr Dimitris Tsorbatzoglou a scris în cursul zilei de marți despre faptul că echipa din Superliga României a apelat la tactici ”murdare” pentru a o învinge pe ”Toumba Stadium” pe PAOK Salonic.

Tsobatzoglou scrie că echipa lui Răzvan Lucescu trebuie să facă tot posibilul să ”facă dreptate fotbalistică” în meciul retur și să obțină calificarea în optimile Europa League, mai ales că, așa cum tot el dezvăluie, aproximativ 5-6.000 de fani greci vor face deplasarea la București.

”PAOK încă nu realizează cum românii i-au furat atât de grav într-un meci european. Am văzut ce s-a întâmplat cu Taison, am văzut huliganismul de la accidentarea lui Michailidis cauzată de împingerea lui Bîrligea, dar nu am văzut în direct acea lovitură cu sânge rece aplicată lui Samatta după anularea golului.

Nu știu dacă PAOK ar trebui să se gândească, mai ales cu Steaua (n.r. FCSB), despre cum ar trebui să se descurce cu furăciunile unei echipe ’mizerabile’, mai mult decât prin aspectul tactic și pur fotbalistic. Nu știu... Singurul lucru care trebuie făcut este să fie găsită o cale prin care să se facă dreptate fotbalistică”, a scris jurnalistul Dimitris Tsorbatzoglou.

Răzvan Lucescu acuză din nou arbitrajul de la PAOK - FCSB: "Acea fază în care Samatta este lovit e de Liga Satelor"



Duminică seară, la conferința de presă de după meciul de campionat PAOK - Lamia 7-0, Răzvan Lucescu s-a arătat din nou foarte deranjat de două decizii de arbitraj de la meciul cu FCSB. Tehnicianul consideră că Siyabonga Ngezana trebuia eliminat în minutul 34, la scorul de 1-0 pentru greci, după ce l-a faultat pe Ally Samatta, dar și că brazilianul Taison a văzut mult prea ușor cartonașul roșu.



"Urmează două meciuri importante, vor mai fi și altele, dar, pe de altă parte, v-am spus încă de joi că am o încredere uriașă că vom merge joi la București și vom obține calificare. Ce s-a întâmplat joi a fost complet injust.



Au fost două decizii cruciale ale arbitrului: cartonașul roșu direct care nu i-a fost acordat fundașului central de la FCSB (n.r - Ngezana) la faza golului marcat de noi care a fost anulat din cauza ofsaidului. L-a lovit pe Samatta. E incredibil cum cei din camera VAR sau arbitrul, care era acolo, nu l-au eliminat. Am fi avut superioritate numerică și era 1-0.



De asemenea, e incredibil cum i-a arătat cartonașul roșu lui Taison. Să se întâmple așa ceva la un asemenea nivel? Dacă se întâmpla în Grecia, înțelegeam, dar în Europa, la un asemenea nivel? E păcat. Din acest motiv, vrem să mergem acolo joi, să luptăm și să ieșim de pe teren cu calificare. Nu contează cum, în ce mod.



Acea fază în care Samatta este lovit e de liga satelor. Din acest motiv am și spus că este un rezultat fals. E un rezultat complet influențat de arbitru și de aceste decizii incredibile. Nu vreau să intru în alte povești. Ok, am văzut un spirit de luptă foarte puternic al adversarului, nu vreau să compar ce ne-a dat arbitrul nouă și ce le-a dat lor, dar eu mă refer doar la aceste două momente cruciale", a spus Răzvan Lucescu.