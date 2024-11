FCSB, o forță În Europa!? MM Stoica: "El Kaabi n-a atins-o"

La o zi după meciul de pe Arena Națională, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, i-a lăudat pe jucătorii lui Elias Charalambous pentru evoluția din meciul cu Olympiakos.



MM nu a ratat ocazia de a-l taxa pe "centralul" Sebastian Gishamer, care l-a eliminat pe Daniel Bîrligea în minutul 67.



"Să nu dai șanse unei echipe care, cu câteva luni în urmă, zdrobea în semifinale pe Aston Villa lui Unaï Emery (6-2) și cu câteva zile în urmă pe AEK-ul lui Anthony Martial și Lamela (4-1) nu e ceva obișnuit. Mai ales când un arbitru te lasă 30 minute în 10 când părea că-ți domini categoric adversarul și că te îndrepți iar spre o victorie istorică.



Mendilibar a năucit Manchester United cu Sevilla (5-2 în dublă manșă). Mendilibar a câștigat Europa League în 2023, învingându-l în finală pe Mourinho. Mendilibar a câștigat Conference League în 2024 contra Fiorentinei. Cu ai noștri i-a fost mai greu.



El Kaabi a marcat de 5 ori în dubla cu Aston Villa contra lui Konsa (joacă prin naționala Angliei), Pau Torres (a Spaniei) sau Lenglet (a jucat prin aia a Franței). Cu Mihai Popescu, Ngezana și Dawa n-a atins-o.



Am trăit cu sentimentul că am fost prea euforic aseară după meci. Asta până am revăzut meciul.



Sunt mai euforic acum. Până duminică, când plecăm

la Galați. Unde o avem grea", a scris Mihai Stoica pe rețelele de socializare.