Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul patru din faza principală a competiției UEFA Europa League.



Elias Charalambous a descris-o în două cuvinte pe Basel înaintea meciului de joi: ”O să suferim”



Miercuri a avut loc conferința de presă premergătoare duelului dintre Basel și FCSB, iar Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a ținut să puncteze faptul că elvețienii sunt o echipă ”foarte bună”.



Pe deasupra, Charalambous a sugerat că FCSB o să sufere joi seară la meci.



”Întâlnim o echipă foarte bună. I-am analizat în mai multe rânduri și știm că va trebui să suferim mâine seară, dar am venit pregătiți pentru asta. Nu am venit doar să jucăm, credem mult în șansa noastră, deși știm cât de dificil va fi meciul.



Totuși, am demonstrat că putem fi competitivi la acest nivel. Trebuie să fim la 100% de la primul până la ultimul fluier și sper să arătăm această ambiție mâine.



Toate partidele sunt foarte importante pentru noi. Câștigând meciuri, câștigi și încredere. Multe se pot întâmpla în 90 de minute, dar avem mari așteptări și vom încerca să dăm totul mâine. Sper să avem o seară europeană grozavă, chiar dacă jucăm în deplasare.



Avem stilul nostru de joc, iar asta nu se schimbă, indiferent dacă jucăm acasă sau afară. Vom presa sus, vom încerca să avem posesia. În Europa, nivelul este superior, dar nu ne vom schimba principiile”, a spus Elias Charalambous.



FCSB și Basel s-au mai întâlnit și în grupele UCL



În sezonul 2012/13, FCSB a făcut parte din Grupa E din UEFA Champions League cu Chelsea, Schalke și FC Basel în grupă. Cu elvețienii, echipa pregătită atunci de Laurențiu Regehcampf făcea egal și acasă și în deplasare (1-1).



Cele două dueluri nu au fost însă singurele între FCSB și Basel, care s-au întâlnit ultima dată într-un meci amical disputat în ianuarie 2020. FC Basel s-a impus cu 1-0 atunci grație reușitei lui Edon Zhegrova (86').

